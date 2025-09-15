Los docentes cada vez están más obligados a adaptar su forma de evaluar en tiempos de 'Chat GPT'

La imparable entrada en las aulas de la inteligencia artificial empieza a ser todo un desafío para los profesores universitarios. Cómo evaluar un trabajo en el que se ha recurrido a la ayuda de Chat GPT si ya la mitad de los alumnos dicen que lo hacen. Hay profesores que en lugar de prohibir su uso van a valorar el otros aspectos como el espíritu crítico del estudiante.

Xavi y Julen estudian telecomunicaciones en esta universidad de Cataluña. Ambos han incorporado 'Chat GPT' como fuente de consulta: "Te da la información bastante directa. Siento que es más específico que Google", "Confías un poco más en la información que te da, incluso te puede hacer unos resúmenes muy directos".

Ofrece respuestas inmediatas y adaptadas a cada usuario, agilizando el estudio. Aunque esta herramienta se ha convertido en un aliado para los alumnos, los docentes señalan su impacto negativo: "Es muy fácil de localizar, si un alumno te habla de una cierta manera, va a escribir de una manera muy similar", explica Jordi Perales, profesor Psicología y Ciencias de la Educación UOC

Las universidades adaptan su manera de evaluar

Opinan que usar Chat GPT afecta al desarrollo de determinadas habilidades como el pensamiento crítico o la creatividad: "Aportar el rigor, aportar la fuente, aportar el conocimiento, ir a las fuentes, si solo se quedan con la IA harán un trabajo muy superficial".

Es por ello que algunas universidades ya están cambiando su forma de evaluar: "Si tú pides trabajos parciales, y vas comprobando que el alumno los defiende, tienes una constancia que es el alumno el que los realiza". Porque interpretar la información se convierte en un elemento clave para una educación de calidad.