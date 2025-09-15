Sergio Delgado 15 SEP 2025 - 01:30h.

Las empresas disponen hasta finales de septiembre para presentar sus propuestas

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva convocatoria que busca acelerar la digitalización del tejido empresarial. Con un presupuesto superior a los cuatro millones de euros, se pretende impulsar proyectos reales que demuestren el valor práctico de la inteligencia artificial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa ReTech, financiado con fondos europeos, y estará abierta hasta el 30 de septiembre. Las compañías podrán recibir hasta 200.000 euros para financiar casos de uso innovadores, siempre que estén próximos a su aplicación en entornos reales de mercado.

¿Qué busca esta convocatoria para las pymes madrileñas?

El objetivo principal es que las pymes madrileñas incorporen tecnologías avanzadas que mejoren su productividad, eficiencia y competitividad. Los proyectos elegibles deberán encontrarse entre los niveles de madurez tecnológica TRL 6 y TRL 8, lo que implica que se trata de soluciones ya probadas en laboratorio y listas para dar el salto a condiciones reales.

Se busca fomentar la aplicación práctica de la inteligencia artificial, no el desarrollo teórico. Por ello, se apoyarán iniciativas orientadas a la optimización de procesos productivos, la automatización de tareas repetitivas o la implementación de asistentes virtuales que refuercen la atención al cliente.

¿Qué tipo de proyectos podrán recibir estas ayudas?

Entre los ejemplos destacados que podrán optar a estas subvenciones se encuentran el mantenimiento predictivo mediante gemelos digitales, la planificación inteligente de la producción, el análisis de imágenes para mejorar la inspección de calidad o la incorporación de herramientas colaborativas para el diseño de nuevos servicios.

También se valorarán proyectos que integren inteligencia artificial en la gestión energética, la detección temprana de anomalías, la optimización del consumo de materias primas o la adaptación de la oferta en función de la demanda. En todos los casos, las empresas deberán demostrar un impacto real y medible en sus operaciones.

¿Cuál es el porcentaje de financiación y qué gastos se cubren?

El programa cubre hasta el 60% del coste del proyecto en microempresas y pequeñas empresas, mientras que en el caso de las medianas el porcentaje podrá alcanzar el 50%. Ninguna compañía podrá recibir más de 200.000 euros, aunque la cuantía final dependerá del tamaño de la empresa, la calidad técnica de la propuesta y su nivel de innovación.

Se podrán subvencionar los gastos de personal vinculado al desarrollo, la adquisición de equipos, licencias o materiales, además de subcontrataciones necesarias. Incluso se contemplan hasta un 25% de gastos indirectos, lo que supone un alivio adicional para muchas compañías que ven limitada su capacidad de inversión.

¿Qué plazos y trámites deben cumplir las empresas?

El periodo de ejecución de los proyectos no podrá superar los 18 meses. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. Será necesario aportar una memoria técnica detallada, un presupuesto desglosado y la documentación fiscal correspondiente.

Las ayudas se concederán bajo el régimen de concurrencia competitiva, lo que implica que solo las mejores propuestas, evaluadas según criterios objetivos, podrán acceder a la financiación. No se admitirán empresas en crisis, con deudas pendientes ni aquellas que hayan recibido subvenciones incompatibles en el pasado.

¿Quién puede participar en esta iniciativa?

No se exige que las empresas solicitantes sean tecnológicas. Cualquier pyme con actividad en la Comunidad de Madrid puede optar, siempre que presente un caso de uso claro y viable. Además, se permite subcontratar parte del desarrollo a proveedores especializados, lo que abre la puerta a nuevas formas de colaboración entre negocios con distintos niveles de madurez digital.

Esta flexibilidad pretende ampliar el alcance de la convocatoria y facilitar que sectores tradicionalmente rezagados en innovación puedan dar un salto cualitativo en su digitalización.

¿Cuál es el presupuesto disponible y qué impacto se espera?

El presupuesto total disponible asciende a 4,1 millones de euros, que se repartirán entre los proyectos mejor valorados hasta agotar los fondos. Con esta iniciativa, la administración regional busca situar a las pymes en el centro de la transformación tecnológica, impulsando el uso de inteligencia artificial en ámbitos muy diversos.

La intención es que esta línea de apoyo no solo financie proyectos individuales, sino que genere un efecto multiplicador en el tejido económico madrileño. De este modo, se espera que las empresas puedan aprovechar las ventajas de la automatización, el análisis de datos y la toma de decisiones basadas en modelos predictivos.

Las compañías interesadas disponen hasta finales de septiembre para presentar sus propuestas. La oportunidad resulta estratégica: una vía directa para dar el salto a la digitalización avanzada, reforzar la competitividad y situarse en una posición más sólida frente a los desafíos del mercado.