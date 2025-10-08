Jorge Fernández, maestro de educación primaria, explica a Informativos Telecinco qué está pasando en las aulas

El "talón de Aquiles" de la educación en Primaria y ESO en España: la disciplina y la atención a alumnos con necesidades especiales

Madrid¿Hay ahora menos disciplina en las aulas que antes? ¿Tienen los profesores más estrés?, las respuestas a estas preguntas se encuentran en el último informe sobre la educación en España, en el ‘Estudio Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje Talis 2024’.

Según el informe, los profesores españoles tienen más carga de trabajo que en otros países europeos. Jorge Fernández, maestro de educación primaria, explica a Informativos Telecinco qué está pasando en las aulas.

El docente reconoce que “en parte sí estamos perdiendo autoridad” y en su opinión esto es debido al “reconocimiento y el respeto social que requiere nuestra profesión. Muchas veces desde el hogar se nos quita autoridad, se nos ponen dudas varias decisiones que tomamos en el aula y eso se ve reflejado desde el aula por parte de los alumnos”.

A esto también le suma la razón del “consumo de contenido inapropiado en redes sociales, en internet” y su escaso “control sobre el mismo también puede afectar a la disciplina dentro de las aulas”.

El aumento de alumnos por aula, muchos con necesidades especiales, de qué manera afecta al desarrollo de las clases

“Sí, aunque es verdad que la ratio está disminuyendo desde los cursos inferiores, hay muchos alumnos en las aulas, tenemos compañeros con 26, 27 alumnos en primaria y la diversidad es un hecho que está aumentando, cada vez hay alumnos más diversos que requieren una atención más específica”.

“Un profesor atendiendo a 27 alumnos más toda la diversidad que hay dentro de esos alumnos es muy complicado. Es hacer la labor docente muy complicado, sobre todo en cursos inferiores, infantil, los primeros cursos de primaria, que hay alumnos con problemas de conducta debido a su condición que se hace imposible atender a esos alumnos a la vez que estamos atendiendo a 25, 26 alumnos. Es imposible prácticamente a veces”.

Una queja común entre los docentes es el aumento de los trámites burocráticos

“Nuestra queja no es por el hecho de tener que hacer trámites burocráticos, sino porque esos trámites cada vez son más extensos y nos quitan mucho tiempo de lo que realmente importa, que al final es la atención a los alumnos. Porque debemos recordar que nuestra profesión no solo es las seis, siete, ocho horas que estamos en clase, sino que después tenemos que preparar esas clases, corregir, atender a toda la diversidad, preparar actividades que respondan a necesidades de cada alumno. Y si a eso le añadimos la burocracia que tenemos que hacer, que cada vez es más extensa, se complica la labor cada vez más”