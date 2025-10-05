"La escuela 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0", explica la docente Ana García

El dilema de elegir bien las extraescolares, según una experta: "No recomiendo más de tres actividades a la semana"

Madrid“Sin investigación, no es posible adaptarse a los cambios, no hay innovación ni calidad educativa”. Este es el lema de la Ana García Pérez, la ganadora del premio a la ‘Mejor Docente de España’, galardón reconocido como los Goya de la educación.

Informativos Telecinco ha podido hablar con ella sobre los temas que más preocupan a padres y alumnos, además de los cambios que se necesitan en el sistema educativo para que se adapte a la época y a sus nuevas necesidades. Porque, como explica la docente, "la escuela 1.0 no puede enseñar a niños 3.0."

"Los profesores y profesoras somos referentes para nuestro alumnado”, asegura, de ahí que la educación deba adaptarse a las demandas de un mundo en constante cambio. Analizamos con ella este "necesario cambio de paradigma".

Pregunta: ¿Qué debe tener un colegio para que unos padres se decidan por él como centro para sus hijos?

Respuesta: Debe tener, principalmente, que sea una gran familia ese colegio, y sobre todo que prepare a esos hijos, a los niños y a las niñas, para adecuarse a la sociedad en la que estamos, a la demanda de este siglo. Un colegio que dote a los niños de la herramienta necesaria para adaptarse a los cambios que hay actualmente tanto personales, laborales y sociales. Un colegio que trabaje la educación emocional, esos serían los ejes.

P: El bullying en las aulas: ¿la educación emocional ayudaría a luchar contra esta lacra?

R: Sin duda, es la base. La educación emocional lo que está haciendo es el desarrollo de muchísimas habilidades como empatía, asertividad, resiliencia, todo va relacionado con eso. Entonces sí que sería importante tener educación emocional. No hay una asignatura, ni hay nada transversalizado sobre educación emocional. En alguna asignatura sí que aparece como educación en valores o que es la alternativa a la religión y en religión.

Debería estar de una forma mucho más visible curricularmente en las escuelas, en los colegios, en los centros educativos en general.

P: ¿La educación emocional sería la asignatura pendiente en los colegios?

R: Yo lo haría de una forma más transversalizada, pero sí, quizás una asignatura en sí con una carga horaria adecuada, que no sea media hora a la semana. Lo mismo que hay una obligación a lectura diaria, pero eso siempre, siempre, acompañado de una formación del profesorado, sino no hacemos nada tampoco.

Cuando hay bullying, al final, en el acosador hay una falta de educación emocional, una falta de control, falta de empatía. Entonces hay que empezar desde educación infantil y yo la integraría en todos los niveles hasta universidad.

Todo empieza de infantil, si no se trabaja al final encontramos problemas graves en la universidad, en la vida de los adultos.

P: Tecnología en las clases: ¿estás a favor o en contra como señalan los últimos estudios?

R: No estoy ni a favor ni en contra, pero lo que tengo muy claro es que aprender a leer se aprende leyendo sobre papel y aprender a escribir se aprende escribiendo sobre papel, siempre. Cuanto más pequeños menos tecnología, pero conforme van haciéndose más grandes, algo más de tecnología.

Lo importante de la tecnología es el uso que se haga de ella, si voy a leer un libro en un Chromebook, pues no. Ahora, si voy a enseñarles a mis alumnos cómo meternos en la página web del Ayuntamiento, rellenar una instancia para solicitar un espacio de la vía pública porque vamos a hacer una actividad, pues para eso se tiene que aprender a utilizar la tecnología.

La tecnología es necesaria, pero usándola adecuadamente y en la proporción adecuada, teniendo en cuenta siempre la edad. Adaptarlo a la vida, siempre. Ahora, para meternos para que los niños jueguen jueguecitos para que pasen el rato o para que lean un libro en PDF, no, ahí estoy en contra.

P: ¿Dirías que las actividades extraescolares están sobrevaloradas o realmente les ves beneficios en el desarrollo del menor?

R: Los niños necesitan jugar, las actividades extraescolares deberían estar enfocadas a completar su desarrollo físico, mental y social. Lo ideal es no cargar, pero si se apunta a algún deporte de equipo donde ellos jueguen, disfrutan, socializan, pues ahí sí.

Si estamos todas las tardes, al final lo estás privando de una edad maravillosa, que es la edad del juego, que es el aprendizaje por exploración.

P: Los deberes es otro tema: ¿son fundamentales o ya están desfasados?

R: Depende de cómo se planteen, por ejemplo, no veo adecuado mandarle fichas y fichas y fichas para que por la tarde sigan trabajando, pero se pueden hacer de muchísimas maneras cuando son más pequeños, en primaria.

Deberes pueden ser ir a ver un museo, vamos a dar una vuelta y mientras vamos andando por la ciudad vamos viendo las señales de tráfico y vamos trabajando. Es decir, hay muchas formas de completar ese aprendizaje que se da por la mañana, que es haciendo actividades con las familias de forma más práctica, siempre que la conciliación lo permita.

P: ¿Qué mensaje le enviarías a esos padres que todas las mañanas dejan a sus hijos en el colegio?

R: Participar en la vida del centro ya sea a través de la Asociación de Padres y Madres o como sea, que se impliquen, que participen, que vean el colegio como algo que al final le ayuda a todos. Es una etapa muy bonita que no va a volver. Esa implicación, ese trabajo de unión que hace familia, escuela en realidad sociedad, es maravilloso, muy bonito. Trabajando todos como un equipo es como realmente estamos favoreciendo a los niños y a las niñas y no simplemente dejarlos y recogerlos.

P: Cada vez hay más diagnósticos de TDA, TDAH, ACI o autismo:¿están los colegios públicos preparados para responder las necesidades de estos menores?

R: Lo mejor es disminuir la ratio para poder atender a las necesidades de cada niño y cada niña.

Lo suyo es que haya más profesorado y profesorado especializado en pedagogía terapéutica. Hay compañeros que están saturados, haría falta más dotación de especialistas, además de recursos.

P: La tasa de abandono escolar temprano en España sigue siendo superior a la media en Europa, qué se está haciendo mal

R: El problema es que en algunos casos no estamos atendiendo las necesidades del alumnado y cuando digo necesidades, me refiero a las actuales. Estamos en la sociedad del cambio, el futuro es incierto y debemos de trabajar por competencias, más que por objetivos, más que por contenidos. Tener una educación competencial, trabajar la persistencia, la resiliencia, el pensamiento crítico, el compromiso, seguramente si hubiese educación emocional, esa tasa disminuiría. Porque al final valorarían más esa educación que te están dando no la abandonaría.

Cuando tú le ves valor a una cosa, no lo dejas, está claro que si se abandona es porque no le ven valor. Hay que hacerla necesaria, esto es necesario para mí, esto es necesario para mi futuro. Me están enseñando a hacer un currículum, mira me están enseñando cómo solicitarlo, es necesario.

Hay que hacer que lo vean necesario, adaptándose a la sociedad en la que estamos.

P: ¿El sistema educativo ha evolucionado en las últimas décadas?

R: Lo ha intentado, ha hecho adaptaciones, pero estamos en una sociedad del cambio y necesitamos un cambio de paradigma. Se tiene que reestructurar y rediseñar el sistema educativo.

El peso no puede caer solo en lo que hagamos los docentes en nuestras aulas. En que yo quiera o yo vea necesario que los niños sepan rellenar la instancia, en que los niños sepan dar educación emocional. Es necesario un cambio de paradigma que se reestructure, se rediseñe, un pacto educativo de verdad. La escuela 1.0 no pueden enseñar a niños 3.0.

P: Crees que los profesores están lo suficientemente reconocidos

R: Creo que no porque no somos conscientes de la importancia que tiene un profesor o profesora en la vida de un niño. No llegamos a ser conscientes de esa importancia, pero en ninguno de los sectores porque sino no dejarías que las ratios fueran tan altas.