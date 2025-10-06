Son numerosas las opciones y situaciones en las que un niño de manera práctica puede aprender fuera del horario escolar

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo infantil: "Seguramente nuestros hijos nos juzgarán más por ser permisivos que por ser autoritarios"

Los deberes escolares continúan siendo un debate que enfrenta a docentes, alumnos y padres. Mientras que detractores y defensores justifican su posición, una tercera vía se abre camino mediante métodos menos tradicionales, pero de una forma más práctica, así lo defiende Ana García Pérez, la mejor docente de primaria de España.

“Hay muchas formas de completar ese aprendizaje que se da por la mañana”, explica Ana García, pero se necesita una implicación de las familias que no siempre tienen el tiempo.

Entre los ejemplos que pone la docente galardonada con el conocido como ‘Goya de la educación’ está el “ir a ver un museo”, de esta forma el menor está viviendo una experiencia activa, está obteniendo un conocimiento casi sin saberlo y lo está disfrutando.

Otro de los ejemplos sería a través de situaciones de la vida cotidiana, como el ir a dar una vuelta o a la compra “vamos andando por la ciudad vamos viendo las señales de tráfico y vamos aprendiendo”.

“Fichas, fichas y más fichas, no lo veo adecuado”

Son numerosas las opciones y situaciones en las que un niño de manera práctica puede aprender fuera del horario escolar y no mediante “fichas, fichas y más fichas, no lo veo adecuado”.

En lo que sí insiste la profesora de Linares es en la lectura, una actividad que se debe realizar todos los días “puede ser en familia con cuentos, que los niños lean a sus muñecos a sus mascotas, pero que lean”.

Niños presionados

Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 25 % de las niñas y un 34 % de los niños españoles de 11 años dicen sentirse presionados por los deberes, y el porcentaje sube con la edad: un 55 % a los 13 años y un 70 % a los 15 años.

Estas cifras sitúan a España como uno de los países donde la juventud percibe una mayor presión derivada de estas tareas.

¿Ayudar en los deberes?

El mayor estudio mundial sobre los deberes escolares refleja que la implicación de la familia solo es positiva si fomenta la autonomía del alumno y contraproducente si se empeña en usar estrategias distintas al docente, se ciñe a controlar el tiempo o directamente asume las tareas.

El catedrático de Psicología Educativa de la Universidad de Oviedo, José Carlos Núñez, explica que la ayuda de los padres y las madres en las tareas escolares solo es relevante en primaria (6-12 años), no así en secundaria o bachillerato, y los resultados no son distintos en función de las materias.

“En general, siempre se pensó que en asignaturas como matemáticas podría ser más importante la implicación de los padres. Y no es así, en todas las materias es igual”, añade el catedrático, que investiga sobre los deberes escolares desde principios del 2000.

Ayuda negativa o nula si no está centrada en fortalecer la autonomía del alumno

La ayuda resulta negativa o nula si no está centrada en fortalecer la autonomía del alumno, apoyar sus ideas y su motivación, atender las emociones de los hijos, su ansiedad y estrés, añade el psicólogo.

“Es incluso contraproducente cuando los padres y las madres lo único que hacen es ayudarles con los contenidos, explicarles los deberes para que los lleven hechos porque muchas veces lo que hacen es entorpecer a los profesores: ellos lo explican de una manera y las familias de otra y, al final, los hijos se enfadan porque no se aclaran”.