Con la norma se establece que la jornada lectiva sea de 23 horas semanales para Infantil, Primaria y Educación Especial

Cómo elegir un buen colegio, según la mejor profesora de España: "En mi opinión, hay tres ejes clave"

Compartir







El Gobierno quiere rebajar el número de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria y de 25 en Secundaria. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha dado la noticia a través de un comunicado que ha presentado a los sindicatos educativos.

El Ministerio de Educación presentó un anteproyecto de ley para reducir por ley el ratio en las aulas en la primera reunión con los sindicatos ANPE, CCOO, UGT, CSIF, STES y CIG, según Europa Press.

Los alumnos con necesidades especiales contarán como dos en el ratio

Educación plantea que los alumnos con necesidades especiales cuenten como dos plazas. Es decir, si en una clase hay dos estudiantes con TDAH, se contabilizarán cuatro para compensar el esfuerzo que deben dedicar los profesores. En ese documento se prevé una “reducción progresiva general” de la cantidad de alumnos por aula y en los cursos donde se transicione de Primaria a la ESO.

Así, se establece que la jornada lectiva sea de 23 horas semanales para Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas para Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. La ley contempla que la aplicación de estas medidas sea gradual, por lo que los nuevos ratios serán efectivos a partir del curso 2027-2028 en el primer curso de Primaria e Infantil y en 2028-2029 en el primer curso de la ESO, hasta que se complete en 2031-2032.