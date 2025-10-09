Ana García, la mejor profesora de España, cree que la decisión de elegir colegio debe estar basada en “tres ejes claves”

Uno de los dilemas más importantes que tienen los padres de menores en edad escolar es la elección del centro educativo donde pasarán sus hijos gran parte del día. Ana García, la mejor profesora de España, cree que la decisión debe estar basada en “tres ejes claves”.

Muchos progenitores se decantan por cuestiones más practicas a la hora de elegir colegio como la cercanía, pero la docente linarense se centra en otros argumentos que podrán ayudar a los menores en el futuro.

El primero de los ejes se centra en que el colegio “sea como una gran familia” donde exista una implicación por parte de los padres, profesores y alumnos, para crear una red en la que todos puedan participar.

El segundo factor de decisión y destacado como muy importantes es que el centro “prepare a esos hijos para adecuarse a la sociedad en la que estamos, a la demanda de este siglo”.

Ana García considera esencial que el centro elegido “dote a los niños de las herramientas necesarias para adaptarse a los cambios que hay actualmente tanto personales, laborales y sociales”

El tercero de los ejes sobre los que basa la decisión se centra en que “el colegio trabaje la educación emocional”.

La educación emocional desde edades tempranas ayudará a los adultos del futuro, asegura Ana García: “La educación emocional lo que está haciendo es el desarrollo de muchísimas habilidades como empatía, asertividad, resiliencia, todo va relacionado con eso. Entonces sí que sería importante tener educación emocional”

Transformado el sistema educativo

Los colegios en las últimas décadas se han tenido que ir adaptando poco a poco a los cambios vertiginosos que se producen en la sociedad, además del cambio poblacional que se está viviendo.

La caída del alumnado de Segundo ciclo de Educación Infantil se ha acelerado en los últimos diez años y España ha perdido más de 300.000 niños y niñas como consecuencia de la bajada de la natalidad, que está transformando el sistema educativo y repercutiendo sobre todo en la enseñanza pública.

Solo en el último año, la red pública ha perdido más de 24.000 alumnos y alumnas de entre 3 y 5 años, una bajada cuya intensidad no se ve compensada por los incrementos de población inmigrante de los últimos años.

Los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes sobre el alumnado matriculado en el curso 2024-2025 reflejan que en Segundo de Infantil hubo 1,07 millones de alumnos y alumnas frente a los 1,47 que se registraron en el curso 2011-2012.

Una pérdida de más de 400.000 escolares en doce años y de más de 70.000 menores en los dos últimos cursos.

Mayor caída de alumnado de Infantil en la red pública

El investigador de Funcas y profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) Ismael Sanz destaca en un informe, que es la red pública la que absorbe la caída de este alumnado ya que solo en el último año, los centros públicos han perdido más de 24.000 alumnos, frente a algo más de 4.000 que han perdido los centros privados y concertados.

En la última década, la pérdida de escolares en segundo ciclo de infantil supera los 225.000 en los centros públicos frente a los 91.000 en los concertados y privados.

Y este retroceso está teniendo un “efecto arrastre que se está trasladando al conjunto del sistema educativo”.

En este sentido, Sanz señala que esta tendencia “implica retos de planificación de recursos, reorganización de plantillas y necesidad de adaptación de la oferta educativa a una realidad demográfica nueva”.