Claudia, la nueva borrasca “con gran impacto” que dejará fuertes lluvias y posibles inundaciones en Canarias

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias anuncia que se suspenden las clases del miércoles en el turno de tarde en las islas de La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro por la borrasca Claudia. En el caso de La Palma, la suspensión se iniciará a las 13:30 horas mientras que en Tenerife, El Hierro y La Gomera, deberá estar finalizada la actividad lectiva antes de las 15:00 horas.

Se recomienda suspender las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar mañana. La Consejería anuncia que las medidas para el jueves se estudiarán durante el miércoles en una nueva reunión con la Dirección General de Emergencias y Protección Civil a las 11.00 horas.

Recuerdan la importancia de mirar las actualizaciones de la borrasca

Los profesores tendrán que dar clase desde sus casas para los turnos de la tarde y de la noche si tienen los medios necesarios para hacerlo. En el caso de que no se pueda, las lecciones se suspenderán.

La Consejería de Educación recuerda a los centros educativos que se deben de aplicar las medidas preventivas básicas ante fenómenos meteorológicos adversos como, por ejemplo, la revisión y limpieza de sumideros y canaletas, el aseguramiento de elementos móviles o estructuras exteriores, y la comprobación del cierre de puertas y ventanas.

La Consejería señala la importancia de informar al profesorado y al personal del centro de estas precauciones y advierte de la necesidad de estar atentos a las actualizaciones del Gobierno de Canarias.