La nueva borrasca “con gran impacto” que llega a España ya tiene nombre: Claudia. Este temporal provocará vientos fuertes y lluvias intensas en Canarias y afectará al oeste peninsular desde el miércoles. Así lo ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales.

La borrasca Claudia afectará al oeste del país con fuertes rachas de viento, precipitaciones persistentes y temporal marítimo. El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ya informó de una borrasca que se dejaría notar a partir del miércoles por la tarde y el jueves. Este frente dejará lluvias abundantes en Canarias que podrán ser localmente fuertes.

No se descartan posibles tormentas en La Palma

Claudia traerá inestabilidad en el noroeste de Canarias con posibles tormentas que afectarán a La Palma durante el miércoles. No se descartan chubascos muy fuertes que se extenderán al resto de la provincia durante la tarde y la noche. Las fuertes rachas de viento se notarán en el suroeste a partir del mediodía.

Durante el jueves, el frente continuará barriendo el archipiélago hacia el este con probables chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes en las islas centrales a primeras horas. Las precipitaciones podrán afectar a las islas orientales aunque con una intensidad moderada. Seguirá soplando el viento del suroeste con rachas muy fuertes.

Galicia tendrá acumulados importantes de agua por el frente

Claudia también dejará acumulados importantes en Galicia, donde habrá precipitaciones persistentes, con rachas de viento sur muy fuerte y temporal marítimo. Las rachas se extenderán a lo largo del día al resto de zonas altas de la cornisa cantábrica. El viento del sur continuará soplando con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas del extremo septentrional, así como en zonas de montaña de la mitad occidental, tal y como advierte la Aemet.

Las precipitaciones serán persistentes en la mitad occidental de Galicia, donde pueden dar lugar a acumulados importantes e incrementar el riesgo de inundaciones fluviales y desprendimientos. Es probable que también sean persistentes en vertientes sur de los sistemas montañosos, sin descartarlo en el oeste de Andalucía al final de la semana.