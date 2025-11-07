Claudia Barraso 07 NOV 2025 - 06:00h.

El frío llega de golpe al país, en algunas zonas como Madrid, los termómetros caerán hasta los cuatro grados

Las lluvias en Cataluña y Baleares cancelan vuelos y anegan bajos y carreteras, sin daños personales

Compartir







Las temperaturas han sido suaves, hasta ahora no se había notado el frío de invierno. Pero a partir de hoy, los termómetros se desploman de forma generalizada y el ambiente ya es mucho más otoñal. Flora González explica desde el plató de Informativos Telecinco la previsión para este viernes 7 de noviembre.

Un nuevo sistema frontal llega al país y trae de nuevo las precipitaciones. Buenas noticias, sobre todo para el nordeste peninsular, parece que en las próximas horas las tormentas van a ir remitiendo. Y sí que es cierto que este nuevo frente nos trae un descenso de temperaturas bastante marcado, bastante acusado. Vamos a ver qué nos espera para esta jornada porque en general en principio es tranquila, pero según vaya avanzando la jornada la situación cambiará.

PUEDE INTERESARTE La imagen de la lucha de un jabalí arrastrado por la crecida del río Besós: el animal nada contracorriente para salvarse

"Durante las próximas horas, veremos cómo los cielos se cubren, sobre todo en el cuadrante noroeste peninsular, con fuertes lluvias y tormentas que pueden llegar al entorno del sistema central y también al norte de Sierra Morena. En el resto del territorio va a ser un día relativamente tranquilo, marcado por intervalos de nubosidad que ocasionalmente nos pueden dejar chubascos".

PUEDE INTERESARTE Cáceres sufre una tromba de agua que inunda sus calles en media hora y llena de cenizas los ríos

Temperaturas más altas en el norte

Así que antes de salir de casa no olviden el paraguas, especialmente en Baleares, en el Alto Ebro, en el Cantábrico más oriental y parece que en el archipiélago canario por ahora la probabilidad de precipitación es menor, aunque sí que es cierto que aquí tenemos fuertes rachas de viento alisio. Temperaturas de cuatro grados en Madrid por la noche, cinco en Albacete y seis en Salamanca, un poquito más suaves a orillas del Cantábrico durante el día".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Incluso vamos a llegar hasta los 20 grados en Santander y en Bilbao, en Andalucía, superando la barrera de los 20 y en el Mediterráneo, aunque bajan las temperaturas igual que en Canarias, se mantienen todavía suaves. Vamos a ver cómo se presenta el fin de semana, porque el sábado todavía veremos lluvias y tormentas que se activan en el nordeste peninsular con copiosas nevadas en el Pirineo y el domingo lleva. Un día mucho más tranquilo y soleado".