Emergencias pide "máxima precaución" a la población ante la borrasca que afecta a Baleares

Gran parte de las lluvias en Baleares han caído en el mar y se ha producido un descenso significativo de las temperaturas

Llega el frío de golpe a Madrid: los termómetros caen hasta los cuatro grados de mínima

Compartir







El Servicio de Emergencias continúa pidiendo "máxima precaución" a la población ante la borrasca que este sábado, 8 de noviembre, afecta a Baleares. Informa en el vídeo, desde la localidad mallorquina de Sóller, Cristina Roig.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), desde esta madrugada -cuando la borrasca ha entrado por Ibiza- las precipitaciones registradas han sido poco significativas: trece litros en Sóller, seis litros en Palma y Portopí, seis litros en Formentera y cuatro litros en Sant Antoni. Las tormentas, tal como estaba previsto, no han ido acompañadas de aparato eléctrico, y gran parte de las lluvias han caído en el mar, especialmente entre el canal de Ibiza y Mallorca.

PUEDE INTERESARTE La imagen de la lucha de un jabalí arrastrado por la crecida del río Besós: el animal nada contracorriente para salvarse

También se ha producido un descenso significativo de las temperaturas, con máximas que se han situado entre 15 y 18 grados. Durante estas primeras horas, solo se ha registrado un incidente en Palma, relacionado con la caída de ramas de un árbol.

Avisos meteorológicos activos

Según la Aemet, entre las 12:00 y las 13:00 horas de este sábado, el centro de la vaguada se ha situado sobre Mallorca y Menorca, y la previsión es que la situación meteorológica se vaya estabilizando a medida que avance la tarde en Mallorca y durante la tarde en Menorca.

PUEDE INTERESARTE Cáceres sufre una tromba de agua que inunda sus calles en media hora y llena de cenizas los ríos

Para esta jornada, la Aemet mantiene activos los siguientes avisos: aviso naranja por lluvias en Mallorca -Sierra de Tramuntana, norte y nordeste- y en Menorca; aviso amarillo por lluvias y tormentas en Ibiza, Formentera y en las zonas interior, sur y levante de Mallorca, y aviso amarillo por fuertes vientos y fenómenos costeros en todas las Baleares.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No obstante, hay que recordar que la evolución de los fenómenos meteorológicos adversos puede provocar actualizaciones horarias en los avisos de la Aemet, que se pueden consultar en su página web.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Medidas de prevención y coordinación municipal

Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias e Interior mantiene activado el Plan Meteobal en los siguientes niveles: índice de Gravedad 1 (IG-1/naranja) por lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca, índice de Gravedad 0 (IG-0/amarillo) por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera, e índice de Gravedad 0 (IG-0/amarillo) por fuertes vientos y fenómenos costeros en todas las Baleares.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Emergencias ha solicitado a los ayuntamientos que activen sus Planes de Emergencia Municipal (PEMU) de acuerdo con el nivel de alerta establecido por Protección Civil. En este sentido, el Consistorio de Palma ya ha activado su PEMU.

Asimismo, desde la Consejería e Agricultura, Pesca y Medio Natural se ha establecido un dispositivo ampliado por fenómenos meteorológicos adversos en Mallorca y Menorca. En Mallorca, el servicio se refuerza con 19 bomberos forestales, cinco agentes de Medio Ambiente y un camión autobomba adicional. En Menorca, el dispositivo reforzado cuenta con 11 bomberos forestales, dos agentes de Medio Ambiente y un camión autobomba adicional.

Recomendaciones a la ciudadanía

La Dirección General de Emergencias e Interior ha vuelto a recomendar "máxima precaución" ante las condiciones meteorológicas adversas, especialmente en las zonas afectadas por los avisos naranjas, y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencia.

Todos los consejos de autoprotección pueden consultarse en la página web de Emergencias del Gobierno balear. Finalmente, Emergencias ha recordado que se debe llamar al 112 en caso de sufrir cualquier incidencia.