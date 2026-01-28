Ninguna universidad española está entre las 50 mejores de Europa, según el Ranking QS

La clasificación sitúa a la Universidad de Barcelona como la mejor de España y la 60º a nivel europeo

Ninguna universidad española aparece entre las 50 mejores de Europa en el QS World University Rankings: Europa 2026, que sitúa a la Universidad de Barcelona como la mejor de España y la 60º a nivel europeo.

La Universidad de Oxford es la mejor universidad de Europa este año, habiendo conseguido una puntuación perfecta por su reputación tanto entre académicos como entre empleadores. Es una de las siete universidades del Reino Unido que se encuentran entre las diez mejores de la tabla de este año, siendo la ETH Zurich, en segundo lugar, la mejor universidad del resto de Europa.

Además de la Universidad de Barcelona, en el top 100 de mejores universidades europeas aparecen la Universidad Autónoma de Barcelona (68), la Universidad Autónoma de Madrid (71), la Universidad Complutense de Madrid (78) y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (101).

Entre el puesto 100 y el 200 aparecen otras universidades españolas como la Universidad de Navarra, la Politécnica de Madrid, la Universidad Carlos III, la Politécnica de Cataluña BarcelonaTech, la Universidad de Granada, la Universidad de Valencia, la Universidad de Sevilla, la Politécnica de Valencia, la Ramon Llul, IE University, la Universidad de Salamanca y la Universidad del País Vasco.