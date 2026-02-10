"Solo con educar no se puede porque la droga del móvil, la cocaína para los adolescentes les gana la batalla" argumenta el psicólogo

Los adolescentes, conscientes pero impotentes ante su adicción a las RRSS: "Me he llegado a tirar tres horas viendo vídeos"

Compartir







El anuncio del Gobierno sobre la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años ha provocado multitud de reacciones, la mayor parte de los expertos celebran las medidas de protección a la infancia, aunque también se han visto voces que la tachaban de ir contra la “libertad del mundo”.

Entre las reflexiones más aplaudidas tras el anuncio destaca la del psicólogo Álex Casanova Pastor, quien ha compartido su experiencia y ha explicado por qué la prohibición es esencial, ya que la educación por sí sola no basta.

Álex Casanova ha hecho de integrador social cuatro años en un instituto y conoce de primera mano la relación tóxica entre el móvil y los adolescentes. Defiende ante aquellos que rechazan la prohibición y abogan por educar que “prohibir también es educar”.

“Yo he vivido en un insti cómo en el patio todo el mundo se ha puesto a mirar el móvil y se ha convertido en un patio de zombis. Yo he vivido cómo se han hecho bullying 24 horas por las redes sociales. Yo he vivido cómo han creado imágenes y stickers personalizados haciendo bullying por las redes sociales. Yo he vivido cómo unos chavales han cogido unas fotos y con Inteligencia Artificial han puesto a compañeras en pelotas y las han compartido”.

Prohibir ha sido lo mejor que podemos hacer porque estamos hablando de una adicción Instagram

El psicólogo conoce de primera mano la relación entre los adolescentes y las redes sociales, “es una bomba de relojería y les provoca solamente rabia, estrés, frustración, comparaciones, baja autoestima, problemas de complejos, problemas de TCA (Trastornos de la Conducta Alimentaria), sobre todo a las chicas”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Y concluye su argumentación afirmando que “prohibir ha sido lo mejor que podemos hacer porque estamos hablando de una adicción y la adicción dice que querer no es poder, que solo con educar no se puede porque la droga del móvil, la cocaína para los adolescentes les gana la batalla y por eso ahora lo prohibimos”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Dos meses de prohibición en Australia

Mientras que en España Sánchez anunció el martes pasado que se prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes, Australia lleva dos meses con la aplicación de la ley.

Sesenta días después de su entrada en vigor, la pionera ley australiana que prohíbe el acceso de menores de 16 años a redes sociales, inspirando propuestas similares en otros países, ha supuesto la eliminación de al menos 4,7 millones de cuentas, si bien se cuestiona su efectividad.

La norma, vigente desde el pasado 10 de diciembre, ha colocado a Australia a la vanguardia de la regulación digital al imponer a las plataformas la obligación de verificar la edad de sus usuarios bajo amenaza de multas que pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos (unos 29 millones de euros, 32 millones de dólares).

Según datos preliminares recopilados por el regulador de seguridad en internet australiano (eSafety), las principales redes sociales bloquearon o eliminaron solo en la primera mitad de diciembre alrededor de 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a menores.

Las autoridades consideran esta cifra como un primer indicio de cumplimiento, aunque advierten de que el impacto real solo podrá evaluarse a medio y largo plazo.