Unos 300.000 alumnos se presentarán este curso 2025-2026 a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)

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A partir de este lunes miles de estudiantes, sobre todo de segundo de Bachillerato aunque también de otros ciclos formativos, se enfrentan a una semana frenética de exámenes para superar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que por segundo año consecutivo consolida un modelo más práctico y competencial.

Los estudiantes madrileños y los de Guadalajara serán los primeros en examinarse ya que empezarán la PAU este lunes y terminarán el jueves, mientras que en la mayoría de comunidades autónomas la prueba durará tres días y se iniciará el martes.

300.000 estudiantes

En esta convocatoria ordinaria solo Castilla-La Mancha y Cataluña han retrasado los días de su PAU a la siguiente semana: 8, 9 y 10 de junio y 9, 10 y 11 de junio, respectivamente.

Fuentes de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRU) señalan a EFE que en esta primera convocatoria se examinarán en torno a 300.000 estudiantes, y apuntaron que en 2008 hubo un repunte en el número de nacimientos, de manera que es previsible un crecimiento respecto al año pasado.

Preocupación por la huelga

La convocatoria de la PAU llega además marcada por la incertidumbre especialmente en la Comunidad Valenciana, donde la huelga del profesorado podría afectar al desarrollo de las pruebas. El conflicto educativo, que se prolonga desde hace varias semanas, ha provocado que algunos docentes designados para formar parte de los tribunales evaluadores hayan comunicado su renuncia a participar en la corrección de exámenes.

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Pese a ello, la Conselleria de Educación ha trasladado un mensaje de tranquilidad y asegura que la celebración de las pruebas está garantizada gracias a unos servicios mínimos del 100%. Los sindicatos, sin embargo, consideran esta medida excesiva y mantienen sus protestas. Mientras tanto, miles de estudiantes valencianos afrontan el inicio de la Selectividad pendientes de cómo pueda influir el conflicto en una de las semanas más importantes de su etapa académica.