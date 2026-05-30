PAU 2026: cuánto tiempo debes emplear para cada examen y cómo gestionarlo sin bloquearte, según los expertos

La recomendación es dividir el tiempo de examen entre la nota que cada pregunta otorga

Notas de corte y PAU: por qué cada vez es más difícil entrar en la carrera que quieres

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El problema no siempre es no saber la respuesta. El problema a menudo es no saber cuánto tiempo llevas en una pregunta que se ha convertido en un agujero negro mientras el reloj sigue corriendo. La gestión del tiempo en la PAU es una habilidad que se entrena, y quienes la dominan llevan ventaja desde el minuto uno.

90 minutos, y hasta 9 exámenes en 3 días

El punto de partida es aritmético. Cada examen individual dura 90 minutos, con descansos de entre 30 y 45 minutos entre pruebas. En total, un alumno que se presente solo a la fase obligatoria hará 4 exámenes (5 con lengua cooficial). Si además se presenta a la fase voluntaria, puede hacer hasta 8 o 9 exámenes en esos 3-4 días.

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No se trata, por tanto, de gestionar una prueba aislada de hora y media. Se trata de gestionar varios días de desgaste cognitivo acumulado, en los que cada decisión de tiempo dentro de un examen repercute también en el rendimiento de los siguientes. Entender esto cambia la estrategia completa.

Los primeros 5 minutos

Los primeros 5 minutos de cada examen son, probablemente, los de mayor retorno de toda la prueba. La recomendación es clara: primero, lee todo el examen completo y elige la opción con la que te sientas más seguro. No te precipites,ya que esos 5 minutos de lectura pueden ahorrarte 20 minutos (o más) de un ejercicio mal elegido. Se trata de un valioso tiempo, invertido en rentabilizar el resto del examen.

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Una distribución del tiempo en función de los puntos

Una vez elegida la opción y leído el examen completo, la aritmética de la distribución de tiempo es sencilla pero pocas personas la aplican con rigor. La clave está en dividir los 85 minutos restantes proporcionalmente según la puntuación de cada pregunta. Si un ejercicio vale 3 puntos sobre 10, dedícale aproximadamente 25 minutos. Lleva un reloj y vigila los tiempos.

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De esta forma, queda claro que no conviene ni permanecer demasiado tiempo en una pregunta fácil que se alarga por perfeccionismo, ni tampoco abandonar prematuramente una pregunta difícil sin haber dejado al menos algo escrito. Un ejercicio sin responder vale 0, pero un ejercicio parcialmente respondido puede darte puntos parciales.

La proporción también ayuda a calibrar el estrés. Si llevas 20 minutos en una pregunta de 2 puntos y aún no has terminado, el reloj te señala que estás ante un problema de distribución que debes corregir de inmediato.

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Cómo salir de un bloqueo sin perder puntos

El bloqueo mental durante un examen es predecible y tiene solución conocida. La instrucción es directa: si te bloqueas, pasa al siguiente ejercicio. Vuelve al que te ha bloqueado al final.

Este principio tiene respaldo cognitivo, debido a que cuando el cerebro se distancia de un problema, puede procesarlo en segundo plano mientras trabajas en otra pregunta. Muchos estudiantes que vuelven a una pregunta difícil tras haber avanzado en el examen descubren que la respuesta aparece con mayor claridad. Lo que no tiene solución es quedarse paralizado durante diez minutos frente a un ejercicio que ha provocado el bloqueo, mientras el tiempo que debería corresponder a las preguntas restantes se evapora.

Los últimos 5 minutos

Los últimos 5 minutos de cada examen no un regalo para descansar la mente, sino el momento de revisar lo escrito. La recomendación es buscar errores de cálculo, faltas de ortografía en Lengua o unidades olvidadas en ciencias. Estos pequeños detalles suman décimas que pueden marcar la diferencia.

En la PAU 2026, la presentación y la corrección lingüística tienen un peso mínimo del 10% de la nota en todas las asignaturas. Un error tipográfico o una unidad omitida en un problema de Física no solo perjudica estéticamente: puede costar puntos reales. Cinco minutos de revisión tienen un rendimiento desproporcionadamente alto.

Qué hacer entre exámenes

La gestión del tiempo no se interrumpe cuando sales del aula. Entre exámenes, los 30-45 minutos de descanso son una tentación constante para repasar la siguiente asignatura. Es un error. Es mejor caminar, comer algo y despejar la mente. El repaso de última hora genera más ansiedad que beneficio.

Esta recomendación conecta con lo que se sabe sobre el rendimiento cognitivo bajo estrés acumulado: un cerebro agotado que además está activado por el repaso de última hora llega al siguiente examen en peores condiciones que uno que ha descansado aunque sea brevemente. La energía cognitiva también se gestiona.

La ironía del tiempo en la PAU es que quien más lo gestiona conscientemente durante los 90 minutos de examen es quien menos lo percibe como presión. Porque la presión, en gran parte, nace de no saber cuánto tiempo llevas en cada pregunta. Con un sistema, eso deja de ser un misterio.