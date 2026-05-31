PAU 2026: qué pasa si te quedas en blanco durante el examen y cómo reaccionar, según los expertos

La ansiedad activa el sistema de alerta del organismo, que desvía los recursos cognitivos hacia las funciones de supervivencia

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Hay una diferencia entre no saber algo y no poder acceder a lo que sí sabes. El bloqueo mental en el examen es el segundo de estos supuestos, ya que el conocimiento está ahí, pero la ansiedad construye un muro entre la memoria y el folio. Entender qué ocurre en el cerebro en ese momento es el primer paso para recuperar el control.

El bloqueo mental no es una falta de capacidad ni una señal de que no se ha estudiado lo suficiente. Es una respuesta fisiológica predecible con una explicación neurológica precisa. Cuando el cerebro percibe una situación amenazante, libera cortisol y adrenalina, lo que altera el funcionamiento de la corteza prefrontal, la región encargada de la memoria de trabajo y de la toma de decisiones. Esto genera un bloqueo temporal en la recuperación de información.

Es decir, la ansiedad activa el sistema de alerta del organismo, que desvía los recursos cognitivos hacia las funciones de supervivencia, con un aumento de la frecuencia cardíaca y mayor tensión muscular, en detrimento de las funciones de memoria.

La prevalencia del fenómeno es muy significativa. Según el CIS, más del 40% de los estudiantes experimenta bloqueos mentales durante un examen, producto de la ansiedad de rendir bajo presión. Y el perfil del estudiante más afectado no siempre coincide con el que estudia menos. La ansiedad ante los exámenes puede aparecer incluso en personas que han estudiado adecuadamente, y puede volverse cíclica si no se interrumpe.

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Alfonso Méndez, psicólogo del Instituto Centta, lo articula: "El bloqueo no es falta de capacidad, es una señal de saturación. Muchos estudiantes que han ido bien durante el curso, al acercarse la PAU, se sienten desbordados por la presión. Esto es completamente normal. La ansiedad intensa interfiere con la concentración y la memoria de trabajo, y puede generar una sensación de mente en blanco o fatiga prematura."

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Esta distinción tiene implicaciones directas para cómo se reacciona en el momento. Quien interpreta el bloqueo como prueba de que no sabe nada entra en un bucle de pánico que agrava el problema. Quien lo identifica como un estado temporal de hiperactivación tiene herramientas para salir.

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Qué hacer en el momento del bloqueo

El Consejo General de la Psicología de España es taxativo en las pautas para superar esta situación durante el examen: haz una pausa, respira lenta y profundamente; lee todo el examen antes de empezar y empieza por las preguntas que te resulten más fáciles; si sientes que tu mente se queda en blanco, cierra los ojos un momento, visualiza un esquema mental y retoma el examen con calma.

La clave, como decíamos más arriba, es no interpretar el bloqueo como un fracaso, sino como un aviso de que necesita cuidarse más para seguir adelante. Lo primero es parar para recuperar foco, y no seguir forzando. Hacer una pausa consciente puede cortar el bucle de ansiedad. Lo segundo es la respiración y reconexión corporal, mediante una técnica sencilla como la respiración 4-7-8 (inhala 4, retiene 7, exhala 8) o hacer una caminata sin móvil para salir del estado de hipervigilancia. Lo tercero es bajar la autoexigencia. Repetirse frases como "no puedo bloquearme ahora" empeoran el bloqueo. Cambiar ese diálogo interno por "me estoy sintiendo abrumado, pero eso no define mi capacidad". Y, finalmente, cambiar de estrategia dentro del examen: si no puede seguir leyendo, pasar a otra pregunta.

Cuando el perfeccionismo alimenta el bloqueo

Las causas de la ansiedad ante los exámenes son muchas: altas expectativas propias o externas, miedo al fracaso especialmente en estudiantes con alta autocrítica, falta de preparación o planificación, experiencias negativas anteriores, comparación social con compañeros que parecen tener más éxito o serenidad, y perfeccionismo y autoexigencia excesiva.

Hay características personales que pueden facilitar la aparición de los bloqueos en los exámenes: una personalidad perfeccionista, baja autoestima o un exceso de expectativas y de exigencias, tanto propias como de la familia y profesores. El problema no tiene tanto que ver con la dificultad de la prueba, sino con cómo la afronta la persona.

El entorno inmediato del estudiante también forma parte de la ecuación. Padres, madres y profesorado desempeñan un papel clave. No se trata solo de apoyar, sino de no aumentar la presión. Es importante evitar comentarios como "te juegas el futuro" o "no puedes fallar". En su lugar, refuerza el esfuerzo y muestra disponibilidad emocional y apoyo incondicional.

Cómo evitar que aparezcan los bloqueos

Si sientes que el bloqueo es recurrente, suele ser útil entrenar el protocolo mencionado en simulacros. Igual que entrenas ejercicios, entrenas la respuesta al miedo. Esta recomendación parte de un principio elemental: la ansiedad ante el examen aumenta cuando el formato del examen es desconocido y disminuye cuando el estudiante ha practicado en condiciones reales. Quien ha simulado el bloqueo en un simulacro y ha aprendido a salir de él tiene, llegado el momento real, una respuesta entrenada en lugar de una respuesta de pánico.