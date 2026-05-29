PAU 2026: las técnicas de estudio que sí funcionan para memorizar más en menos tiempo, según los expertos

La PAU 2026 exige menos memorización mecánica que ediciones anteriores y más aplicación y razonamiento

PAU 2026: qué entra exactamente en los exámenes y qué puedes descartar, según docentes y academias

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En las semanas previas a los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad (PAU), el problema rara vez es la falta de horas de estudio. Es la forma de estudiar. Hay estudiantes que pasan doce horas al día repasando apuntes y llegan al examen con la sensación de que nada se ha fijado en su memoria. Y hay otros que, con menos tiempo, retienen más. La diferencia está en el método.

El error más habitual

La experta en innovación educativa Laia Lluch Molins, profesora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya, da ciertas pistas cuando afirma que "El uso de vídeos, resúmenes o plataformas colaborativas no es eficaz por sí mismo. Todo depende de lo que ocurra después. Tomar notas, hacerse preguntas, explicar con palabras propias o contrastar la información con otros conocimientos previos es lo que convierte un recurso en aprendizaje."

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Es decir, que el consumo pasivo de contenido, que pasa por leer, releer o subrayar sin más, produce la ilusión del aprendizaje sin producir el aprendizaje en sí. La comprensión profunda, la que hace falta para superar una prueba de madurez como la selectividad, requiere "tiempo, esfuerzo cognitivo y, sobre todo, elaboración activa."

El estudio activo

La primera herramienta probada es el estudio activo estructurado. Las técnicas de estudio activo incluyen prelectura, que es una primera ojeada para captar la idea general, una lectura comprensiva para entender el contenido, el subrayado de lo importante y palabras clave, la elaboración de esquemas y resúmenes reescritos con las propias palabras, y realizar repasos regulares sobre esos esquemas para fijar lo aprendido.

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Después, lo mejor es comenzar a realizar simulacros de examen con condiciones reales de tiempo y sin distracciones, para reducir nervios y ganar soltura de cara al examen.

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La repetición espaciada

Una de las técnicas con mayor respaldo científico para preparar exámenes extensos como la PAU es la repetición espaciada. La repetición espaciada es un método de aprendizaje que consiste en realizar sesiones de estudio cortas y regulares a lo largo de un período de tiempo más largo. Es más eficaz que estudiar todo de golpe porque le da al cerebro más tiempo para almacenar la nueva información de manera sostenible. Los estudios demuestran que olvidar información y el esfuerzo de recordarla después son partes fundamentales del proceso de aprendizaje.

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Llevado a la práctica, un estudiante podría estudiar un poco hoy, mañana, otro poco en cuatro días, luego en dos semanas, y así sucesivamente. Lo que hace esto es atenuar la curva del olvido y mejorar la retención del contenido, lo que hace que el estudiante pueda recordar mejor el material de estudio.

A esto se añade un detalle que apuntan los expertos: para recordar algo bien, es recomendable repasarlo un mínimo de 5 veces antes de un examen y que la primera debe hacerse al día siguiente de haber estudiado. Esta cadencia es lo que consolida el recuerdo a largo plazo, no la intensidad de una sola sesión.

El Método Feynman

Diseñado por el físico y Premio Nobel Richard Feynman para su propio proceso de aprendizaje, este método parte de un principio que resulta incómodo para quien estudia memorizando: si no puedes explicar algo de manera sencilla, es que no lo entiendes lo suficiente.

Los cuatro pasos del método son claros. Elegir un concepto, explicarlo como si se lo estuviera enseñando a un niño usando lenguaje sencillo, analogías y ejemplos cotidianos, identificar las lagunas, entendiendo estas como aquellas partes que no pueden simplificarse o que resultan confusas, y volver a las fuentes originales para llenar esas lagunas y reescribir la explicación.

La razón por la que funciona es que esta técnica contrasta con enfoques que priorizan la memorización, ya que propone un compromiso activo con los conceptos, promoviendo un entendimiento integral y su aplicación práctica. Y aplicarlo en grupo tiene un rendimiento adicional: esta generación combina el estudio individual con dinámicas colectivas que van desde el intercambio de apuntes hasta la explicación mutua de conceptos más complejos.

La PAU 2026 exige menos memorización mecánica que ediciones anteriores y más aplicación y razonamiento. Eso no significa que la memoria sea irrelevante: significa que las técnicas que funcionan son precisamente las que construyen comprensión, no las que acumulan información sin procesarla.