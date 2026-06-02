Patricia Martínez 02 JUN 2026 - 14:22h.

625 alumnos gallegos tienen alguna medida de adaptación a la diversidad en la realización de las pruebas

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PontevedraLos mismos nervios que en cualquier otro centro donde este martes arrancan las pruebas de la PAU se vivían a primera en el centro de recursos educativos de la ONCE de Pontevedra, uno de los cinco centros previstos por la por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) para examinar a alumnos ciegos o con discapacidad visual.

Doce estudiantes harán estos tres días los exámenes de acceso a la universidad en estas instalaciones. De los 13.500 alumnos que realizan la prueba en Galicia, 625 tienen alguna medida de adaptación a la diversidad.

Desde la Organización Nacional de Ciegos Españoles explican que “en la PAU la única dificultad para estos estudiantes es la propia del contenido académico, pero no la accesibilidad al mismo ni las dificultades que puedan concurrir en cada candidato”.

A la misma hora que en el resto de centros de Galicia, en el CRE de Pontevedra se abría esta mañana el examen de Lengua Española y Literatura. Candela es una de las estudiantes que hacía este martes sus primeros exámenes. Viene desde Ferrol y hace un examen adaptado, en el ordenador y con el apoyo de una lupa en una de las salas preparadas para la ocasión en el centro. “Me he sentido bastante cómoda”, cuenta al terminar la primera de las pruebas, aunque “no ha ido muy bien”, espera compensar con otras materias para alcanzar la nota que necesita, para estudiar Derecho.

Adaptaciones con pantallas de ordenador, lupas y más tiempo

“La sensación es algo rara porque no estoy con mis compañeros haciendo el examen hoy y no sé como les irá”, apunta, pero también le pone el punto positivo: “Son tres días y ya nos quedamos liberados”.

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Esteban es otro de los alumnos que ha hecho su examen en Pontevedra. Ha salido "bastante animado" después del examen de Lengua castellana. “Era algo más complicado que las pruebas que habíamos hecho”, explica. En su caso, le han hecho una adaptación y hace los exámenes en el ordenador, con un tipo de letra más grande y un contraste diferente al del papel, y también una adaptación de tiempo. Esteban quiere estudiar ADE e Ingeniería Informática. “Piden una nota basta alta”, cuenta, pero está tranquilo con los días que le esperan.

Iván Area, presidente de la comisión interuniversitaria cuenta que "el apoyo de la ONCE es fundamental" para realizar estas adaptaciones para alumnos con discapacidad visual: “Aquí tienen lo que necesiten, contamos con la ONCE y así nos podemos adaptar a cada persona, ellos además ya los conocen”, cuenta. “Si hay que a transcribir a braille, hacemos la transcripción en el mismo momento que se abre el examen en toda Galicia”, detalla. Para algunos alumnos también se amplían los tiempos, “porque necesitan más tiempo para las transcripciones, por ejemplo”, detalla. Desde 1994 se vienen realizando estas pruebas de acceso adaptadas, en colaboración con la ONCE, unas adaptaciones para que el acceso a la Universidad sea inclusivo para todos.