Los estudiantes no son los únicos que lo pasan mal durante la PAU, los padres pasan muchos nervios esperando noticias

Arranca en 14 comunidades la PAU con sorpresas, dudas, pero menos nervios: así han sido los exámenes

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Este martes al menos 14 comunidades arrancaban la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) mientras que en la Comunidad de Madrid miles de estudiantes volvían a las universidades para completar el segundo y penúltimo día de exámenes.

Los nervios siguen siendo palpables en el ambiente y muchos estudiantes apuran hasta el último momento para tener sus apuntes en las manos y poder repasar antes de hacer el que será uno de los exámenes más importantes de su vida. Pero los nervios no solo los notan ellos, sino también los familiares y en especial los padres, que están en primera fila.

Muchos de ellos no han querido dejar pasar la oportunidad de poder acompañar y llevar a sus hijos al centro donde tenían que hacer el examen, para desearles suerte y apoyarles, pero también para recordarles lo que es importante antes de cada una de las pruebas.

El equipo de Informativos Telecinco ha podido entrevistar a alguno de ellos y han confesado que llevan peor los nervios que los propios jóvenes que se examinan: "Yo lo llevo peor con mis hijas", confiesa una de las madres que también ha estado en la universidad.

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La lucha interna de los padres

Y ellos se lo agradecen, son de las primeras personas que escriben o llaman cuando salen del aula para informarles de cómo va la prueba porque saben que en casa les esperan ansiosos esperando respuestas. Los estudiantes son conscientes del apoyo que significan sus padres para ellos y de lo nerviosos que pueden llegar a estar: "Mi madre también sentía la presión igual que yo y sentía los nervios igual que yo".

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Pero los padres tienen una tarea muy importante: no trasmitir los nervios a sus hijos para que puedan hacer el examen lo más relajados posibles, sin presiones: "Yo estoy luchando es al revés, de no pasarle a él mis nervios, pero él parece que bien".