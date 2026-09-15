Los profesores alegan que no son cuidadores, por lo que la solución al debate entre jornada continua y partida pasa por mejoras sus condiciones

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¿Tiene más rendimientos los alumnos con jornada continua o con jornada partida? Es el debate que cada curso plantean padres y profesores. Los docentes buscan reducir un horario que obliga a los padres a hacer malabares para conciliar. La realidad es que más del 70% de los centros en España tienen ya un horario de 09:00 a 14:00 sin apenas descanso. Informa en el vídeo Marcos Vaz.

"La jornada partida tiene unas horas de clase por la tarde que a los alumnos pues se le hace muy cuesta arriba", apunta Esteban Serano, secretario de Formación del Sindicato de Profesores ANPE. "Hay estudios que demuestran que es contraproducente este horario tan concentrado", señala, sin embargo María Sánchez, presidenta de CEAPA - Asociación de Padres y Madres.

Lo cierto es que los beneficios pedagógicos no están sustentados por ningún estudio real, mientras que hay decenas de informes sobre su impacto negativo en otras cuestiones, como la falta de conciliación y ahora también el efecto en la natalidad.

Efectos sobre la natalidad

"Tiene dos efectos, uno es el retraso de la edad de la madre al primer hijo y otro es la bajada o la reducción del número de hijos por mujer", señala Álvaro Muñiz, catedrático de Economía en la Universidad de Oviedo.

Según el estudio, ahora hay 12 hijos menos por cada 100 mujeres. Pero en Canarias y Extremadura, donde el cambio de horario escolar se impuso de forma obligatoria, la cifra es mayor. "Aumenta la brecha salarial y el acceso de las mujeres al desarrollo de la carrera profesional", señala la presidenta de CEAPA.

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Los profesores alegan que no son cuidadores, sino educadores. Por eso, la solución pasa también por mejorar sus condiciones laborales y que también las empresas den pasos para conciliar.