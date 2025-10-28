"Se trata de reflexionar sobre cómo afecta cada opción al bienestar de los niños y las niñas”, explica Ana García

Ana García Pérez, la mejor docente de España: "La asignatura pendiente en los colegios es la educación emocional"

MadridLos que tienen hijos en edad escolar o están en la búsqueda de colegio la cuestión del horario del centro es uno de los temas que más divide a padres y profesorado.

La jornada continua agrupa las clases en horario de mañana, mientras que la partida las divide entre mañana y tarde con una pausa larga para comer.

Al parecer, hay una disyuntiva entre lo que es mejor para los niños y la conciliación laboral de los progenitores, que en la mayoría de los casos hace decantarse por una u otra opción.

La ganadora del premio a la ‘Mejor Docente de España’ y profesora del Máster en Innovación Educativa de la Universidad Europea, Ana García Pérez, analiza en Informativos Telecinco los pros y los contras, afirmado que “más que buscar una respuesta absoluta, se trata de reflexionar sobre cómo afecta cada opción al bienestar de los niños y las niñas”.

Sobre el horario partido, la opinión de Ana García es que “se perciba que los niños pasan más tiempo en el colegio, porque, aunque haya un descanso largo al mediodía, la sensación es de una jornada interminable”.

En cuanto al horario continuo, la docente destaca que este “concentra los aprendizajes por la mañana, cuando la mente está más fresca, y permite liberar la tarde para otras experiencias muy valiosas y necesarias: tiempo de juego, descanso, actividades deportivas, convivencia familiar, socialización con amigos”. Aun así, destaca “que un horario continuo no significa ‘intenso’”.

“El horario continuo debe estar bien planteado”

Ana García hace hincapié en que “el horario continuo debe estar bien planteado” y siempre “debe respetar los tiempos de juego, de relaciones sociales, los ritmos de los niños y las niñas y dejar espacio para su desarrollo integral”.

Fatiga cognitiva

Estudios de ESADE, FEDEA, FUNCAS o de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se centran en datos y explican cómo la fatiga cognitiva es mayor en adolescentes cuando se agrupan muchos conocimientos en poco tiempo.

El profesor de la URJC e investigador de FUNCAS Ismael Sanz, afirma que “los estudios demuestran que los adolescentes tienen su hora máxima de concentración entre las 11,00 y las 13,00 horas y el ciclo circadiano (el ciclo natural de cambios físicos, mentales y de comportamiento que experimenta el cuerpo en 24 horas) muestra que en horas tempranas el alumno no rinde tanto”.

Ismael Sanz considera que la jornada escolar partida es, en su conjunto, "buena" por varias cuestiones, entre las que destaca que los niños van a tener más descansos, recreos y, por lo tanto, "se pueden recuperar de la atención que han tenido y tienen menos fatiga cognitiva".

"Llega un momento que se cansan de atender y tienen menos capacidad de aprender cuando llevan mucho tiempo escuchando al profesor. Esa es la gran ventaja, porque si no en la jornada intensiva tienes las clases muy seguidas y llega un momento en el que afecta más la fatiga cognitiva, afectando más a los alumnos más desfavorecidos", ha aseverado.

Estudiantes rechazan jornada partida

Por su parte, estudiantes han rechazado la imposición de la jornada partida en los colegios. "No estamos a favor de la jornada partida, ya que vemos que únicamente provoca problemas para los estudiantes y las familias. Complica en gran medida que se puedan hacer actividades extraescolares o tener más tiempo libre por la tarde", señala el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Antonio Amante.

Para la organización estudiantil, la jornada partida "dificulta muchísimo" a las familias la conciliación con la vida laboral, "al tener que llevar y recoger a los hijos del colegio cuatro veces al día".

El mapa actual

En la actualidad casi un 80 % de colegios e institutos de enseñanza pública tienen horarios intensivos y entre un 65 % y 70 % de concertados.

Sin datos oficiales, las comunidades que menos colegios con jornada intensiva presentaban son Cataluña, País Vasco y Navarra.

Murcia, Extremadura, Castilla La Mancha, La Rioja y Canarias presentan casi el 100 % de colegios de infantil y primaria con jornada de mañana mientras que en Madrid ronda el 70 % y la tendencia a generalizar este horario la siguen comunidades como Andalucía, Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias.

Fuera de nuestras fronteras, Alemania, Austria, Reino Unido e Irlanda tienen jornada intensiva mientras que Francia lidera la jornada escolar partida.