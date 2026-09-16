Los resultados del informe PISA han evidenciado la diferencia de nivel en función del nivel socioeconómico de los alumnos

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La brecha educativa entre los alumnos españoles y los del resto de países de la OCDE continúa aumentando. España se considera uno de los países en los que más se repite curso. El 22% de los alumnos de 15 años han suspendido algún curso de su etapa educativa, otro dato que supera de manera notable a la media de la OCDE que se sitúa en el 9,8%.

Los resultados del informe PISA publicados el pasado 8 de septiembre han puesto en evidencia las diferencias en el nivel educativo de España frente a la media del organismo internacional. En función del nivel socioeconómico de cada estudiante, las probabilidades de suspender son muy diferentes. Los alumnos con condiciones socioeconómicas desfavorables tienen cinco veces mayor probabilidad de suspender frente a aquellos que tienen un nivel socioeconómico mayor. La media de la OCDE es del doble de probabilidades de que los alumnos con un menor nivel socioeconómico suspendan en contraste con los que tienen más recursos económicos.

Pese a que se ha contemplado la posibilidad de que los alumnos repitan curso, las altas tasas de abandono escolar temprano en España alertan de que no es la solución a esta problemática. En comparación con el resto de países europeos, España se sitúa en la segunda posición en abandono escolar temprano.