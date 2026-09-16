Gonzalo Barquilla 16 SEP 2026 - 13:10h.

La UDEV registra la casa donde vivía Alejandro Navarro Ríos convivía con dos vecinos a los que se refería como tíos

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Un equipo de agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) se ha desplazado este miércoles hasta el domicilio en el que residía Alejandro Navarro Ríos, el joven que desapareció el 5 de mayo de 2024 en la localidad malagueña de Ronda, para intentar localizar pistas o restos biológicos que puedan esclarecer su paradero. Se trata de una vivienda de la barriada de La Dehesa donde el joven convivía con unos vecinos a los que él siempre se refería como sus tíos, Paco y Nuria.

El pasado mes de marzo ya se llevó a cabo un dispositivo de búsqueda que concluyó sin resultados. Sin embargo, este miércoles los agentes han realizado un despliegue en el domicilio desde las 05:00 horas y por ahora permanecen en el patio de la vivienda, a la que han accedido con una miniexcavadora con cadenas, que suele emplearse en interveciones para remover tierra, excavar jardines o inspeccionar áreas de difícil acceso.

"Creemos que se trata de un asesinato. Estamos muy expectantes, porque podrían producirse al menos dos detenciones dentro de la propia vivienda e incluso algún hallazgo de interés", ha explicado a la web de 'Informativos Telecinco' Jorge Adonay, presidente de la plataforma Adonay, que sigue de cerca todas las indagaciones. Según explica, además, en el caso habría varios sospechosos. La Policía Nacional subraya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.

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Los rastreos de las autoridades en otros puntos

La Dirección General de la Policía (DGP) ya movilizó a diferentes equipos desplazados desde Madrid para realizar una búsqueda en marzo. Los rastreos se realizaron con maquinaria pesada y las labores se centraron en la zona del Punto Limpio de Ronda y en una zona de pinar, aunque no hubo resultados.

La plataforma Adonay y SOS Desaparecidos, así como el CNDES, habían mantenido todo este tiempo alertas de búsqueda activas en redes sociales para tratar de conseguir información.

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La inquietante desaparición de Alejandro

Alejandro Navarro Ríos tenía 25 años cuando desapareció. Había dejado de convivir con su madre y se había instalado en la casa de Nuria y Paco, sus vecinos. Entre el 4 y 5 de mayo de 2024, su rastro se perdió de forma repentina. No llevaba encima ni dinero ni documentación.

El joven era muy conocido en la localidad por tocar la flauta en las puertas de los supermercados. De ahí que recibiera el apodo de 'el joven de la flauta'. En un principio se barajó una desaparición voluntaria, pero todo ha dado un giro en los últimos meses y especialmente esta jornada. Los agentes sospechan que pudo ser víctima de un asesinato.