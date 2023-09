Los reyes no recibirán a las campeonas del mundo la próxima semana, como estaba previsto

Los reyes no recibirán el próximo martes a las jugadoras de la Selección Española Femenina de Fútbol que conquistaron la Copa Mundial el pasado 20 de agosto, como estaba previsto, después de que 21 de las 23 futbolistas de la plantilla hayan emitido un comunicado manteniendo su renuncia al combinado nacional al entender que los cambios que se han producido a nivel federativo no son suficientes.

La Casa Real informó el pasado 22 de agosto, dos días después de que España ganara la final contra Inglaterra, de que la recepción de don Felipe y doña Letizia a las componentes de la selección sería el 19 de septiembre, aprovechando la siguiente concentración de la plantilla en Madrid. El Palacio de la Zarzuela señaló que el rey Felipe VI estaba inmerso aquel día en la ronda de consultas para designar un candidato a la investidura y que la reina Letizia aún no había llegado desde Sídney (Australia), donde asistió a la final junto a la infanta Sofía.

También se explicó desde la Casa Real que, como las jugadoras iban a marcharse a sus lugares de origen, era conveniente aplazar el encuentro al 19 de septiembre para no ocasionarles trastorno. No obstante, después de conocerse la decisión de las campeonas del mundo y de otras siete jugadoras de renunciar a ir a una nueva convocatoria (se esperaba la primera lista de Montse Tomé), la Casa del Rey ha dado a conocer la agenda de actos de la próxima semana y no se ha incluido la recepción.