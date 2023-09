Athenea del Castillo y Claudia Zornoza se desmarcan del comunicado de la selección española de fútbol

Athenea del Castillo y Claudia Zornoza, futbolistas del Real Madrid, se desmarcan del comunicado de la selección española de fútbol

Las jugadoras, a diferencia del resto de la plantilla, no han firmado el documento por distintos motivos: Zornoza se retira de la Selección

Comunicado oficial de las jugadoras de la selección femenina de fútbol: qué piden para volver a jugar

Las jugadoras de la Selección Española Femenina de Fútbol han comunicado este viernes a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que mantienen su renuncia a la Selección tras el 'caso Rubiales', al reclamar cambios profundos en el ente deportivo. Consideran que la dimisión de Luis Rubiales como presidente y el cese de Jorge Vilde como seleccionador no son suficientes.

Un claro mensaje de unidad. No obstante, este documento lo han firmado 21 de las 23 futbolistas que conquistaron la Copa Mundial el pasado 20 de agosto, además de las siete que no acudieron a la cita en Oceanía. Las que no lo han hecho, Athenea del Castillo y Claudia Zornoza, futbolistas del Real Madrid. Y lo han hecho por distintos motivos.

Los motivos de Athenea del Castillo y Claudia Zornoza para no firmar el comunicado

Las dos futbolistas no han querido firmar el documento y se desmarcan del pensamiento colectivo en la plantilla. Pero cabe mencionar que los motivos de Athenea del Castillo, de 22 años, serían distintos a los de Claudia Zornoza, de 32.

La primera de ellas querría centrarse en el ámbito deportivo y su profesión, mientras que la segunda solo quiere pensar en su club -se retira a nivel internacional- y su futuro profesional, más allá del fútbol, ya que se encuentra en proceso de opositar a una plaza de policía.

Claudia Zornoza anuncia que se retira de la Selección

Athenea del Castillo es una de las estrellas del Real Madrid. Su presencia en la selección ha ido de más a menos en la Copa Mundial. Empezó de titular, pero las molestias musculares hicieron que tuviera que estar en el banquillo más de lo esperado. Su participación fue testimonial, no disputó ningún minuto ni en la semifinal ni en la final. Por ahora no ha explicado su decisión de no firmar el documento.

Claudia Zornoza, mientras, disputó dos encuentros en la cita. Su decisión se ve afectada por la revuelta del 'caso Rubiales' y por su carrera fuera del deporte. La futbolista ha emitido un comunicado individual en sus redes sociales explicando que se retira de la Selección y que apoya a su compañeras.

"2016 fue el año que conseguí realizar uno de mis grandes sueños. Como siempre he dicho, defender a mi país en torneos internacionales es algo indescriptible y que jamás olvidaré. Ya había tomado la decisión de retirarme de la Selección Absoluta de Fútbol antes del campeonato del Mundo y creo que no hay mejor manera de hacerlo que con el título que hemos conseguido en Australia y Nueva Zelanda. Creo que es momento de concentrarme plenamente en mis objetivos con el Real Madrid y permitirme los descansos que no he tenido en los últimos años como jugadora internacional", ha comenzado diciendo Zornoza.

"Solo me gustaría decir que para mí ha sido un gran honor llevar la camiseta de la Selección Española. Lo hice con mucho orgullo y pasión, siempre dando lo mejor de mí. Jamás olvidaré todo lo que he vivido. Para terminar me gustaría expresar mi solidaridad con mis compañeras y desear que la estructura de toda la Selección cambie de una vez por todas, estando a la altura de nuestros logros para así solo hablar de fútbol. ¡Madridistas nos vemos en el campo!", ha sentenciado la futbolista merengue. Athenea del Castillo y Claudia Zornoza se estrenan con el Real Madrid este viernes en la nueva temporada de la Liga F. Disputarán el encuentro que abre la competición ante el Valencia, en el estadio Antonio Puchades.

Comunicado íntegro de las campeonas del mundo

Este ha sido el comunicado firmado por 21 de las 23 campeonas del mundo (más siete jugadoras que no acudieron a la cita):

"Las jugadoras de la Selección Nacional Absoluta, recientes campeonas del mundo, así como sus compañeras, desean manifestar tal y como lo hicieron el 25 de agosto de 2023, su enorme descontento tras los hechos acontecidos en la entrega de medallas en la Copa Mundial femenina y la posterior asamblea extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol. Los hechos que desgraciadamente todo el mundo ha podido ver no son algo puntual y van más allá de lo deportivo. Ante estos actos debemos tener tolerancia cero, por nuestra compañera, por nosotras y por todas las mujeres.

Tras varias semanas después de lo ocurrido, se quiere poner en conocimiento público la realización de diversas reuniones con la REF en las que se ha expresado de manera clara y contundente por parte de la plantilla los cambios que entendemos que son básicos para poder avanzar y llegar a una estructura que no tolere ni forme parte de hechos tan denigrantes.

Las jugadoras de la selección española en todo momento hemos tenido una actitud abierta al diálogo, buscando transmitir unos motivos claros y argumentados que entendemos necesarios para poder realizar nuestro trabajo al máximo nivel con el respeto que merecemos.

Los cambios especificados a la REF se basan en la tolerancia cero ante esas personas que desde un cargo dentro de la REF han tenido, incitado, escondido o aplaudido actitudes van contra la dignidad de las mujeres. Creemos firmemente que se requieren cambios contundentes en los puestos de liderazgo de la REF y en concreto, en el área del fútbol femenino. Todas estas personas entendemos que deben estar lejos del sistema que debería protegernos y que por desgracia se aleja mucho de una sociedad avanzada.

Por lo expuesto anteriormente, desglosamos de manera detallada los cambios solicitados para que este tipo de actitudes no vuelvan a suceder, y con el fin de tener una transparencia absoluta:

Reestructuración del organigrama de fútbol femenino

Reestructuración del gabinete de la presidencia y Secretaría general

Dimisión del presidente de la REF

Reestructuración del área de comunicación y marketing

Reestructuración de la dirección de integridad

A día de hoy, tal y como hemos transmitido a la RFEF, los cambios que se han producido no son suficientes para que las jugadoras se sientan en un lugar seguro, donde se respete a las mujeres, se apueste por el fútbol femenino y donde podamos dar nuestro máximo rendimiento.

Queremos acabar este comunicado expresando que las jugadoras de la selección española somos jugadoras profesionales, y lo que más nos llena de orgullo es el vestir la camiseta de nuestra selección y llevar a nuestro país siempre a los puestos más altos. Por ello, creemos que es el momento de luchar para mostrar que estas situaciones y prácticas no tienen cabida en nuestro fútbol ni en nuestra sociedad, que la estructura actual necesita cambios y lo hacemos para que las próximas generaciones puedan tener un fútbol mucho más igualitario y a la altura de lo que todos merecemos.

