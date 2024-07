La UCM envía al juez del caso Begoña Gómez sus pesquisas sobre una posible apropiación indebida

Los servicios jurídicos de la universidad informan al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de las actuaciones desplegadas para averiguar "si ha existido una utilización privativa o apropiación del producto", si bien afirman que no han podido alcanzar una conclusión .

En su escrito, fechado el pasado 1 de julio y al que ha tenido acceso 'EFE', el centro explica que las actividades de investigación comenzaron tras aparecer en prensa determinadas informaciones que afectaban a la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva que codirigía Gómez. El objetivo, explica, era "conocer y determinar si por miembros" de dicha cátedra "podían haberse realizado, o no, actos que pudieran suponer un perjuicio patrimonial" a la Universidad, si bien lamentan que no han podido alcanzar una "conclusión definitiva", en particular "por la falta de colaboración de determinados intervinientes".