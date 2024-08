ERC avisa al PSOE si no hay financiación singular en Cataluña: "los socialistas deberán buscar otras alternativas o convocar elecciones"

"Si el PSOE no cumple con su palabra, ERC no dará apoyo a ninguna iniciativa del PSOE. O deberá buscar mayorías alternativas o Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones, porque los acuerdos, y lo que está firmado, Montero es plenamente consciente. Puede llamarlo como quiera, pero si no se cumplen estos acuerdos ERC tendrá que retirar cualquier posible apoyo al PSOE", ha asegurado en un mensaje de audio distribuido por el partido.