El PP expulsa al alcalde de Vita que cantó una canción con letra pederasta

En un comunicado difundido a través de la red social "X", el PP abulense señala que Martín, que no es afiliado de esta formación, abandonará el grupo municipal de los populares tras protagonizar unos "hechos inadmisibles", al tiempo que expresa su "compromiso contra toda actitud vejatoria contra las mujeres y menores".

En una retahíla que se iba repitiendo y para la que reclamó la complicidad de los asistentes, el alcalde de Vita cantó, micrófono en mano: "Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a la camita, la subí la faldita y la bajé la braguita".

Este estribillo fue rematado con otro final, dando saltos sobre el escenario: "La eché el primer caliqueño (...); la eché el segundo caliqueño (...) y el tercero ya no hay quien lo eche... ya no queda leche... ya no queda leche".