Quiénes son los diputados que sí irán a a la toma de posesión de Sheinbaum pese a la exclusión de Felipe VI

México ha excluido de su lista de invitados para la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum , al rey Felipe VI. Una decisión que el Gobierno de España ha rechazado. Además, el Ejecutivo ha comunicado que no enviará a ningún representante.

No obstante, si que asistirán representantes de otras formaciones políticas como Sumar y Bildu. En concreto, el diputado de Sumar y dirigente de los 'comunes', Gerardo Pisarello, ha confirmado que asistirá a la toma de posesión de Sheinbaum , y ha justificado que se haya excluido al Rey Felipe VI de esta ceremonia, tras haber actuado con "arrogancia" y "enorme torpeza diplomática".

El parlamentario ha confirmado a Europa Press que irá al evento y en un vídeo en redes sociales ha destacado que presentarán sus "respetos a ese pueblo digno" que es México. No será el único diputado que asista dado que lo hará también Jon Iñarritu (Bildu), según han confirmado fuentes de la formación a esta agencia.

Todo ello después de que el Ministerio de Exteriores rechazara que no se haya invitado al monarca dentro de la delegación española , como suele ser tradicional , y estableció que ningún miembro del Ejecutivo acudiría a la toma de posesión.

Acorde con esa directriz, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz no se desplazará a México para acudir al evento pese a que había sido invitada y había expresado su deseo de ir. Hoy el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón , destacara que acataban el criterio de Exteriores y llamaba a reflexionar sobre si Felipe VI era una figura adecuada para representar a España en el exterior

Mientras varios diputados lo cuestionaron abiertamente la posición del departamento dirigido por José Manuel Albares, como el caso Enrique Santiago y Tesh Sidi y varias miembros del grupo han calificado de error y torpeza que no asistan miembros del Gobierno a la toma de posesión de un nuevo ejecutivo progresista

Respecto a esta polémica, Pisarello ha destacado que el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, demandó por carta a Felipe VI por los desmanes cometidos durante la conquista española y que la Casa Real, en vez de actuar con respeto, optó "por la arrogancia " y no dio respuesta a esta misiva.

Precisamente ese argumento ha esgrimido Sheinbaum para justificar su decisión de invitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no al monarca. "Podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco, como muchos monarcas europeos que también pidieron disculpas (...) pero optó por la arrogancia y por el desdén. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática", ha enfatizado Pisarello.

A su juicio, con esta actitud es "lógico que un Rey que no respetó, no sea respetado", "que un rey que desdeñó, sea desairado" y resaltar que en el Congreso son "muchos" los que creen que México "es un pueblo no de súbditos sino de mujeres y hombres libres".