Alvise Pérez admite que cobró en negro: "Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis, que se acabe la fiesta"

Alvise Pérez ha reconocido este jueves que cobró dinero en negro durante la campaña de las elecciones europeas para financiar a su partido, Se Acabó la Fiesta. Así lo ha reconocido en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales, en el que también ha hecho un llamamiento a no pagar impuestos .

"No voy a esperar a ningún juicio porque no necesito ningún juez. Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad", ha dicho el político sevillano en el vídeo.