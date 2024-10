La UCO señala que el viaje de Delcy Rodríguez lo preparó Aldama y lo autorizó Sánchez

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la entonces la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haría una visita privada a España y que le había pedido verse "discretamente", así como de que el jefe del Ejecutivo no puso "pegas", según recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil referido al 'caso Koldo' y al que ha tenido acceso Europa Press.

Las fuentes consultadas señalan que el Gobierno de Sánchez tenía prevista una "visita" de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020, pero esta se canceló y no llegó a producirse una vez que en el Ejecutivo se dieron cuenta de que no podía pisar suelo español porque pesaban sobre ella sanciones impuestas por el Consejo de la Unión Europea.