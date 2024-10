El PP anuncia que se querellará contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias

El PP presentará el lunes una querella en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias , ha anunciado la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Asimismo, la formación ha pedido a Pedro Sánchez su dimisión . "No puede estar ni un minuto más al frente del Gobierno de España", ha aseverado.

"Estas ocho autopistas de corrupción, tienen un origen claro. De modo que el llamado número uno de la trama, Pedro Sánchez, es el kilómetro cero de todas las autopistas de corrupción que afectan a su Gobierno, a su partido y a su entorno más cercano. No caben cortafuegos, porque si unimos todos los puntos de todos los escándalos de corrupción que estamos conociendo, lo que sale literalmente es la cara de Pedro Sánchez", ha dicho Gamarra sobre Sánchez.

Antes de finalizar la comparecencia, la secretaria general del PP. ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dimita : "No puede estar ni un solo minuto más al frente del Gobierno de España".

Es "el auténtico nexo de unión de todas las investigaciones de corrupción abiertas, las que afectan a su gobierno, las que afectan a su partido y las que afectan a su entorno más cercano", ha asegurado, recalcando que "España merece un gobierno limpio, un presidente del Gobierno que no mienta y políticos que no mientan sino que sirvan a los ciudadanos y que no estén en el poder para servirse".