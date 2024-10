El PP dice que la UCO "implica a Pedro Sánchez en la trama corrupta" de Koldo y requiere al juez pedir todas las pruebas

Gamarra se ha hecho eco del último informe que la UCO ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga a la trama que presuntamente habría percibido comisiones por la venta de mascarillas en plena epidemia de COVID-19. Ahí se recoge que Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, preguntó al agente de la Guardia Civil asociado a la trama si el jefe del Ejecutivo o el entonces titular de Fomento tenían los teléfonos "pinchados".

En una comparecencia en el Congreso, Gamarra ha dicho que "no puede ser el propio Gobierno sea quien esté determinando" qué información llega o no hasta el juez y ha expresado la "inquietud" de su partido al constatar en el informe de la UCO que "hay documentos, pruebas, grabaciones o declaraciones de agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil que no se están remitiendo amparándose en la Ley de Secretos Oficiales".