El déficit de denuncias contra la violencia machista, una realidad preocupante en medio del caso Íñigo Errejón

Lo ocurrido no deja de plantear muchas preguntas. Con lo que se supone que hemos avanzado en materia de igualdad, ¿por qué todavía cuesta tanto denunciar una agresión sexual? Normalmente es por miedo a las represalias, a quedar señaladas o ser cuestionadas. No obstante, ¿por qué si esto se conocía en algunos ámbitos no se investigó antes y no se denunció?