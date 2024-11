La Audiencia Nacional mantiene en libertad a la etarra Miren Itxaso Zaldúa, alias 'Sahatsa', recién condenada a 110 años de cárcel

Los magistrados de la Sala de lo Penal, según consta en el auto, rechazan acordar la prisión provisional solicitada por la Fiscalía y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) al considerar que el riesgo de fuga no se desprende de forma automática de la condena "no firme" impuesta a Zaldúa, además de que no se ha sustraído a la justicia mientras ha estado en libertad por esta causa y se ha presentado ante el tribunal cuantas veces ha sido llamada.