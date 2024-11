"Yo llevé el dinero a la segunda planta. Lo declaré ante notario y así lo declararé ante el juez cuando me cite", ha asegurado la empresaria que parece estar dispuesta a destapar lo sucedido.

El empresario Víctor de Aldama , principal acusado por el caso Koldo asegura sentirse " indefenso ", tras señalar a alto cargos del Gobierno, supuestamente implicado en la trama de corrupción. "Cualquier "cualquier cosa que me pudiese pasar a mí o a mi familia va a apuntar al Gobierno del presidente", ha asegurado durante una entrevista en la Cope.

Víctor de Aldama, que está siendo investigado por varios casos ilegales de adjudicaciones, mordidas y pagos en B, ha respondido al periodista Carlos Herrera sobre su situación personal. "Es obvio y está claro, ha confirmado. " Entiendo que en este momento no me va a pasar nada, pero conociendo a los personajes, me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante".