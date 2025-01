El PP ha ahondado este jueves en explicaciones sobre por qué ha pasado de votar 'no' al decreto ómnibus a anunciar su apoyo a las nuevas medidas de escudo social del Gobierno después de que los de Pedro Sánchez alcanzasen un acuerdo con Junts. Según insisten desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, lo hacen por los pensionistas, recalcando que el voto ' ya no era "decisivo" y no podía impedir el traspaso de un "palacete" en París al PNV.