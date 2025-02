"No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí digo que no hubo ni deliberación ni comunicación con ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno", dijo la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo, tras reconocer que se enteró de la fiscalidad del SMI a través de los medios de comunicación.