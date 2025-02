El Gobierno ha dado luz verde a una nueva subida del SMI para 2025 que alcanzará los 1.184 euros mensuales por catorce pagas , 50 euros más que la cuantía fijada para 2024. Esta subida del 4,4 % no llegará íntegra a los trabajadores a los que beneficiará, sino que tendrá una retención por IRPF , siguiendo el criterio del ministerio de Hacienda y en contra de lo exigido por Yolanda Díaz, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de coalición.

"No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí digo que no hubo ni deliberación ni comunicación con ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno", ha lamentado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras reconocer que se ha enterado de esta decisión, comunicada por Hacienda esta mañana, a través de los medios de comunicación.