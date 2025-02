Tanto Trabajo como los sindicatos entendieron que la propuesta patronal para la subida de 2025, del 3,4%, no cumplía el compromiso de situar esta renta mínima en el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea.

"Esto no es competencia de este Ministerio", dijo Díaz el pasado viernes. La titular de Trabajo acusó además al PSOE de ser el que ha cambiado de posición en relación con este tema y no su Departamento.

En este sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero , no ha aclarado todavía su posición en cuanto a dejar exenta la subida del SMI del IRPF, y ha pedido a Yolanda Díaz que haga "pedagogía fiscal".

"Me gustaría que hiciera hincapié en la pedagogía fiscal, porque ese planteamiento se puede ver muchas veces cuando asistimos al debate público, en el que se demoniza el que los ciudadanos tengan que contribuir de forma justa al pago de sus impuestos", remarcó hace unos días Montero.

La titular de Hacienda insistió en que todo no se resuelve con una bajada de impuestos y ve importante que los ciudadanos sepan que la contribución a través de su fiscalidad es lo que permite fortalecer la democracia, sobre todo combatir la desigualdad. "Hacer discursos populistas me parece que no conduce a nada", enfatizó al respecto.