'Vamos a ver' ha podido hablar en directo con Agustín Martínez, abogado de José Ángel Prenda y Jesús Escudero : "Demostrar mi extrañeza porque el gabinete de prensa del Tribunal Supremo de Justicia informe de una solicitud de parte. Entre sus funciones está la de la recopilación de resoluciones judiciales e informar de las que puedan ser de interés, pero no de solicitudes de parte en ningún caso ", ha comenzado.

"Será noticiable la resolución, pero no la petición. Cuando tengamos una resolución yo entiendo que el gabinete pueda comunicar a la prensa la decisión del Tribunal. Yo entiendo el trabajo de los periodistas y sé que es informar como es lógico, pero que el gabinete del Tribunal Superior, que está para otras cosas, contribuya de de esta manera... no entiendo la necesidad. Y claro, incluso la emisión de imágenes con la cara y el nombre de las personas, creo que aumenta el proceso de revictimización de la víctima que no tiene que poner la televisión y ver la imagen de esta persona", ha continuado analizando.