Desde Las Palmas, además de lamentar que el Gobierno de España no la hubiera amparado ni hubiera protegido sus derechos como eurodiputada, Isa Serra dijo que pediría al ministro Albares "que no continúe con la perpetuación de estas prácticas" y con la "no protección" a ciudadanos españoles cuyos derechos están "siendo vulnerados", pues "esto no es algo excepcional", aseveró.