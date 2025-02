La esposa del presidente del Gobierno , Begoña Gómez , declaró en la tercera visita ante el juez Peinado que no fue contratada por ser "la mujer del presidente del Gobierno", tal y como se puede confirmar en el audio de la declaración al que ha tenido acceso Informativos Telecinco.

También asegura que creó que la sociedad argumentando que pretendía "desarrollar actividades completamente al margen de la cátedra extraordinaria" y que el nombre era "genérico", comparable a otras empresas del sector. "Yo no estoy contratada por la Universidad Complutense, es decir, que yo puedo desarrollar otras actividades profesionales al margen", defendió.

"No soy catedrática de la Universidad Complutense"

En otro punto de la declaración, Gómez desmintió su supuesta condición académica. "No soy catedrática de la Universidad Complutense" y "no estoy contratada por la Universidad Complutense", declaró la esposa del presidente ante el juez Peinado.

Con respecto a su remuneración, Gómez aclaró que existe un "techo de 15.000 euros " como retribución máxima anual para colaboradores externos, independientemente del número de títulos propios en los que participen. También subrayó que la remuneración de la cátedra "no tiene ningún tipo de retribución" y que se realiza "de manera altruista".

Sobre su papel en la licitación de un contrato d e 60.000 euros adjudicado a Deloitte para desarrollar la plataforma, Gómez señaló: "Yo soy de marketing, yo desde luego no sé de jurídico. Sigo las pautas, sigo las indicaciones que se me dan desde el órgano gestor".

Con respecto a su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, Gómez aseguró conocerlo "en diferentes actos o eventos" del "ecosistema" de sostenibilidad e innovavación". Asegura no haber intercedido en las licitaciones al firmar cartas de recomendación de su empresa. "No tengo ni idea. Cuando se ha incorporado en esta causa ha sido cuando he tenido información", dijo.