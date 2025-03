Tras salir a la luz el caso de corrupción , tráfico de influencias y relaciones personales de Koldo García y José Luis Ábalos , ambos no han dejado de estar en el punto de mira. Ahora aparece un nuevo rumor que involucra al que fue ministro de Transportes: Ábalos habría colocado en una empresa pública a Claudia Montes , Miss Asturias en 2017.

La que fue Miss Asturias en 2017 no se encuentra bien desde que la noticia saltó a la palestra. De hecho, tiene claro qué medidas va a tomar ante las informaciones difundidas por los medios de comunicación del país: "Voy a demandar a todos los medios que digan mentiras" .

Claudia Montes reconoce no saber estar gestionando la ingente cantidad de comentarios sobre ella y su supuesta relación con el antiguo ministro de Transportes que están invadiendo las redes sociales: "Esto me está viniendo muy grande y me estoy dejando asesorar".