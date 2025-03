La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reducido este miércoles a "un parche" el acuerdo de distribución extraordinaria de menores migrantes que negocian los gobiernos central y canario y augura que no va resolver la crisis migratoria en las islas.

"Creo que queda claro con esta comparación dónde están las prioridades del Gobierno y no está en servir a Canarias, que es lo que debe hacer un buen político", ha indicado. En su opinión, "no hay que llevarse a engaño, hace falta una política de Estado en materia migratoria, no solo un parche, pensando que todo se soluciona con el reparto de unos menores".