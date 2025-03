Sobre las filtraciones Lobato afirma ir al notario "para no meterse en un lío": "Yo cuando voy al notario es cuando se inicia el procedimiento en el Tribunal Supremo. Pero en ese momento no hay trascendencia judicial, a mi no me sienta bien que me metan en ese lío de mandarme una documentación que yo creo que no debería tener, pero no sucede nada judicialmente".