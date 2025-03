Aldama le ha enseñado a Ana Rosa Quintana el mismo mensaje que fue enviado a una hora diferente de la que mostró Torres y con el check que muestra que lo había leído, aunque el ministro dijo que no

Víctor de Aldama, del papel de Cerdán: "Hay indicios y se demostrará que ha cobrado de constructoras por licitaciones en el País Vasco y otras cosas"

La Fiscalía Anticorrupción ve cohecho en el piso que la 'trama Koldo' pagó a la expareja de José Luis Ábalos en el centro de Madrid

El hombre que ha puesto en jaque al gobierno de Pedro Sánchez se ha sentado por primera vez en un plató de televisión. Este viernes 7 de marzo, 'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Víctor de Aldama, el hombre que lo sabe todo.

Cuando Ana Rosa Quintana le ha preguntado cómo va el desencriptado de su teléfono móvil, Aldama ha respondido contundentemente: "Lo está haciendo un perito externo que se ha contratado con la copia procesada que ha pedido la OCU, por eso hemos pedido que se pida la copia completa. Ya están saliendo cosas y va a salir todo".

Sobre su relación con Ábalos, Aldama ha dicho: "La relación empieza con Koldo y con Ábalos al principio no tenía relación. Koldo es una consecuencia de Ábalos en todos los sentidos, pero el que da las órdenes es el ministro. Para mí era una persona cercana con la que cenaba o a la que podía ir a ver. A Ábalos no le pedía favores, cuando tenía que pedir algo era a Koldo, pero hablamos de tonterías como pedirle cita para un pasaporte... Sinos referimos al tema comuniones empiezan ellos presentándome constructoras para que yo haga de mediador, nos paguen las comisiones y luego se les paguen a ellos"

Además, ha respondido a quién pagaba el piso de Jésica: "Lo pagaba un socio mío porque yo se lo pedí. El señor Ábalos me lo pidió personalmente. La he visto un par de veces con él, pero nunca he mantenido una conversación con ella. Dejamos de pagar y se fue, pero ahora no sé dónde vive", ha asegurado.

Sobre si la 'novia' de Ábalos ha tenido relación con otros cargos del gobierno, Aldama ha respondido: "Hay rumores de que ha tenido contacto con otras personas, pero yo no voy a hablar de rumores porque no lo sé".

Además, Víctor de Aldama afirma que las acciones de Ábalos son sabidas por todos: "Ábalos le daba la orden a Koldo y Koldo la ejecutaba, es algo sabido por todo el gabinete ministerial.

Sobre la conocida como 'la noche del Delcygate' y que sucedió, ha contado: "Ellos dicen que esa noche se entera de que no puede aterrizar en el país, algo que es mentira y que sabía Marlaska, el Ministerio de Interior y el presidente del Gobierno. Cuando se avisa de que el avión está llegando a Madrid es cuando salta la alarma, que ya se había avisado de las sanciones que había. Este gobierno estaba jugando a dos bandas con el gobierno de Venezuela".

Aldama le muestra a Ana Rosa Quintana los mensajes de Ángel Víctor Torres

Víctor de Aldama, ha vuelto a arremeter contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de quien ha dicho que, cuando era presidente de Canarias, "venía cada semana a Madrid a hacerle la pelota a José Luis Ábalos para conseguir lo que hoy tiene". Torres, dice Aldama, fue "el mejor funcionario" para el exministro de Transportes y su asesor, ya que "Koldo le ponía un mensaje y al segundo le contestaba".

Aldama también ha respondido a Ángel Víctor Torres, que asegura que nunca abrió el WhatsApp que le envió ni estuvo en el famoso piso de Atocha con señoritas: "No me ha demandado. Este señor tiene la cara de cemento armado. A parte de mentiroso compulsivo, algo que debe ser común el en gobierno, este señor ya mintió en el Senado diciendo que no había estado ese fin de semana en Madrid y se descubrió que no era así. Yo dije que había cogido un piso para ellos, pero no tengo que saber si está allí o no. Tengo para enseñarte un mensaje de WhatsApp mío hacia él sacado del informe de la OCU y ahora te voy a enseñar el que sacó él, con una hora diferente y sin los chek del WhatsApp. Son tan torpes que se han confundido al cambiar el mensaje".

Aldama se ha referido Carlos Moreno y a la vicepresidenta primera del gobierno: "El señor Carlos Moreno ha dicho que es cierto lo del aplazamiento cuando su jefa ha dicho que ponía la mano en el fuego por él , pero se ha quemado y además ha mentido. Esta señora me ha llamado mentiroso y delincuente y tendrá que salir a retractarse. Exijo que la señora ministra y primera vicepresidenta del gobierno de Espala me pida disculpas porque ha mentido", ha sentenciado en directo ante Ana Rosa Quintana.

Sobre el papel de Cerdán, Víctor de Aldama ha dicho: "Hay indicios y se demostrará que ha cobrado de constructoras por licitaciones en el País Vasco y otras cosas".

"Hay tres personas, llamémoslas las cloacas del PSOE que son los fontaneros y que están al mando de Santos Cerdán, que se están poniendo en contacto con gente para ofrecerles indultos y tratos siempre y cuando mienten y declaren sobre mí. Con esto espero que me pongan una denuncia para poder sacar las pruebas que tenemos", ha continuado denunciando.