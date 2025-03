"Buenos días. "Algunos países han hecho sus deberes, otros no". Nosotros somos los otros. Es la indirecta que ha lanzado la presidenta de la Comisión Europea a nuestro presidente. Ursula von der Leyen ha pasado del bailar pegados con Pedro Sánchez marcarse un Pimpinela: Gasta más en Defensa o date la vuelta. Como la señorita Rottenmeier, la profesora Von der Leyen tira de las orejas a su alumno preferido por ser el el último de la clase con un esquelético 1,28% de gastos en Defensa y le llama a ser más responsable. En 2014 la UE acordó un umbral de gasto militar del 2% del PIB de cada país miembro, y ahora ya hablan de un 3%. Justo ese año, en 2014, Pedro Sánchez decía: "Sobra el Ministerio de Defensa". El Pedro Sánchez de 2025 se ha convertido en el sargento de hierro para hablar con el cadete Sánchez de 2014 y ahora sale en defensa de aumentar el gasto militar. No le queda otra. Sus aliados de trinchera no defienden lo mismo", ha comenzado la presentadora.