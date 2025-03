"Los menores habían desaparecido y lo estuvieron durante una semana. La Guardia Civil los devuelve a Badajoz precisamente por intermediación de Belén, con quien mi cliente estaba en constante comunicación. Hay que indicar que el hijo de mi cliente hoy haría hecho dos meses en ese piso, no tiene antecedentes y estaba allí como medida de convivencia en grupo educativo, no cumplía ninguna condena y no es ningún delincuente peligroso como se está diciendo en algunos medios", ha querido aclarar.