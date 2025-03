"Dice que no recuerda esas anotaciones de la agenda pero que, en cualquier caso, esas tres chicas no son prostitutas. Preguntado por quiénes son, os leo literal el mensaje porque dice "y a ti que c...... te importa, es mi vida privada. No te enfades, pero creo que os estáis pasando", ha leído en directo Carla Acuña tras mensajearse con el propio Koldo García.